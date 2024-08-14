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Уряд Німеччини: Розслідування підриву "Північного потоку" не зашкодить відносинам між Берліном і Києвом

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінСереда, 14 серпня 2024, 16:36
Уряд Німеччини: Розслідування підриву Північного потоку не зашкодить відносинам між Берліном і Києвом
Фото: Getty Images

Розслідування диверсії на газогоні "Північний потік" є найвищим пріоритетом для Німеччини, але його результати не завдадуть шкоди відносинам з Україною.

Джерело: "Європейська правда"; заява заступника речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Він зазначив, що розслідування підриву ведеться відповідно до закону і жодним чином не обтяжує відносини між Берліном і Києвом.

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"Абсолютно безвідносно до того, якими будуть результати цього розслідування, це не змінює нічого в тому факті, що Росія веде незаконну агресивну війну проти України… Безвідносно до результатів процесу ми (Німеччина) продовжуватимемо підтримувати Україну в її оборонній боротьбі проти незаконної загарбницької війни Росії стільки, скільки буде необхідно, як неодноразово казав канцлер", – зазначив Бюхнер.

Коментувати виданий ордер на арешт підозрюваного українця ані в керівництві уряду, ані в Міністерстві внутрішніх справ не стали, адресувавши всі запитання органам прокуратури.

У середу декілька німецьких ЗМІ, зокрема ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) та Die Zeit, повідомили, що ще на початку червня генеральний прокурор Роммель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного у підриві – українського інструктора з дайвінгу Володимира.

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Федеральна прокуратура Німеччини не коментує повідомлення ЗМІ стосовно видачі цим органом ордера на арешт громадянина України у зв’язку з підривом "Північного потоку".

Однак німецький Spiegel повідомив, що українець, якого Німеччина збиралась арештувати у Польщі за участь у підриві газопроводу "Північний потік", покинув польську територію, оскільки, ймовірно, був попереджений про арешт. 

НімеччинаПівнічний потік-2
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