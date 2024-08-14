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Зеленський: ЗСУ продовжують просуватися в Курській області, стратегічна мета досягається 

Тетяна ОлійникСереда, 14 серпня 2024, 20:29
Зеленський: ЗСУ продовжують просуватися в Курській області, стратегічна мета досягається 
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ продовжують просуватися в Курській області, стратегічна мета досягається.

Джерело: звернення президента 14 серпня

Пряма мова: "Хороше є сьогодні просування в Курській області – стратегічної мети нашої досягаємо. Суттєво поповнили й обмінний фонд для нашої держави.

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Провів сьогодні також нараду з урядовцями – Прем’єр-міністр України, віцепрем’єр-міністр, міністр внутрішніх справ, а також був уповноважений Верховної Ради з прав людини – щодо підтримки дій наших військових на території Курської області. Важливо, що Україна воює за правилами, і гуманітарні потреби, наявні на тій території, мають бути забезпечені".

Деталі: Крім того, глава держави подякував воїнам СБУ, Сил оборони України, ГУР та всіх структур за вчасні й результативні удари по російських аеродромах.

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Пряма мова: "Наші, українські, дрони працюють саме так, як потрібно. Але є речі, яких лише дронами не зробиш. На жаль. Потрібна інша зброя – ракетна зброя. І ми продовжуємо працювати з нашими партнерами щодо далекобійних рішень для України, бо це далекоглядні рішення заради нашої перемоги. Потрібно це зробити".

ЗеленськийКурська область війна
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