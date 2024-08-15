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В Україні найближчими днями буде тепло, місцями спека

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 серпня 2024, 12:43
В Україні найближчими днями буде тепло, місцями спека
фото Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

В Україні найближчими днями на більшій частині країни очікується погода без опадів, лише на Прикарпатті та Закарпатті вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Повідомляється, що вітер буде змінних напрямків, 3-5 м/с.

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Температура в південно-західній частині України та на Херсонщині вночі 15-20°, вдень 29-34°; на решті території вночі 10-15°, вдень 24-29°, у Карпатах 18-23°.

У Києві 16 серпня без опадів. Вітер південний, 3-5 м/с.

Температура вночі 13-15°; вдень 27-29°.

ВІДЕО ДНЯ

У суботу на Закарпатті та Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. У Карпатах уночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 12-17°, у південній частині, західних областях 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 29-34°, у південних, центральних, Чернівецькій областях місцями сильна спека 35°, у східних областях 26-31°.

У столиці 17 серпня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 15-17°, вдень 30-32°.

погода
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