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Борис Джонсон закликав "мати мужність" дозволити Україні бити Storm Shadow на території РФ

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСубота, 17 серпня 2024, 19:41
Борис Джонсон закликав мати мужність дозволити Україні бити Storm Shadow на території РФ
Борис Джонсон, фото: Getty Images

Експрем'єр Британії Борис Джонсон висловив підтримку українським операціям у Курській області РФ і закликав партнерів України зняти всі обмеження щодо вже наданої зброї, зокрема, британських ракет Storm Shadow.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Daily Mail

Деталі: За словами Джонсона, для тих, хто любить Україну і пристрасно бажає українцям свободи, останні кілька днів були хвилюючими. Він називає операцію на Курщині "найкращими новинами за довгий час".

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Пряма мова: "Цей блискавичний прорив у Курську область нагадує нам ключову істину про всю війну: від самого початку ми завжди недооцінювали українців. Ми недооцінювали їхній дар несподіванки, те, як вони безжально тримали в секреті свої останні плани.

Ми недооцінювали їхню сміливість – їхню готовність робити те, що інші вважали неможливим. І ми хронічно недооцінювали їхню справжню лють до російського загарбника".

Більше деталей: Тому, на його думку, настав час дати українцям інструменти, які їм дійсно потрібні, щоб закінчити роботу: "І під цим я маю на увазі належний дозвіл на використання тих інструментів, які ми вже дали".

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Як зазначив Джонсон, коли йдеться про підтримку українців з боку Великої Британії, прем'єр-міністру-лейбористу Кіру Стармеру "час припинити викручуватися".

"Єдиний спосіб зупинити планерні бомби – це вдарити по авіабазах, які використовують російські літаки; а єдиний спосіб вдарити по цих базах – це використати західне обладнання, яке вони вже мають. Українці мають систему ATACMS від США, вони мають ракети Storm Shadow від Британії, що руйнують бункери.

Чого вони не мають, так це дозволу на використання цих ракет проти своїх мучителів", – пише Джонсон і наголошує на потребі дати українцям свободу завдавати ударів по військових об'єктах в Росії.

На думку експрем'єра, зараз настав час для Великої Британії знову продемонструвати лідерство, проявити ініціативу щодо Storm Shadow – "і решта наших друзів і союзників наслідуватимуть цей приклад".

"Так, звичайно, завжди краще – як казав Черчилль – діяти спільно з американцями. Але це британська зброя, за яку платять британські платники податків, і ми повинні мати мужність вирішувати, як вона може бути використана", – наголосив Джонсон.

Нагадаємо:

Борис ДжонсонУкраїназброявійна
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