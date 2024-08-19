У партії Шольца не погоджуються з його підходом щодо підтримки України Німеччиною
Голова комітету Бундестагу у закордонних справах, соціал-демократ Міхаель Рот розкритикував підхід коаліції, куди входить його власна партія, до подальшого фінансування допомоги Україні.
Джерело: Рот в інтерв'ю газеті Funke Mediengruppe, цитує видання Die Zeit
Деталі: Депутат назвав "фатальним сигналом" з боку федерального уряду щодо України, "якщо в майбутніх федеральних бюджетах не буде заплановано подальших коштів на нову військову допомогу".
Рот відзначив, що українська армія вперше за багато місяців знову перейшла в наступ, і зараз країна потребує повної підтримки свого найважливішого військового союзника в Європі – Німеччини.
"Натомість дебати про майбутнє фінансування військової допомоги виглядають як завуальоване зняття відповідальності з Німеччини. Ми не можемо ставити нашу безпеку в залежність від бюджетних обмежень", – відзначив він.
В урядовому проєкті федерального бюджету на 2025 рік, схваленому кабінетом міністрів у липні, на допомогу Україні було виділено приблизно чотири мільярди євро, і не очікується, що ця сума зміниться після досягнення нового бюджетного компромісу, узгодженого в п'ятницю.
В принципі, німецький уряд розраховує на те, Україна зможе отримати більшу підтримку в майбутньому за рахунок відсотків від заморожених російських державних активів.
Рот наголосив, що 50 мільярдів доларів з фонду допомоги країн G7, який також має бути наповнений за рахунок відсотків від заморожених активів, "далеко не достатньо".
Передісторія:
- Раніше Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung повідомила, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає нових коштів на підтримку України.
- Додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера Олафа Шольца.
- Водночас в українському МЗС заявили, що ці повідомлення є некоректними та маніпулятивними.
- Посол України Олексій Макеєв попередив, що витрати Німеччини будуть набагато вищими, якщо Україна програє у війні проти РФ.