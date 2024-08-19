У партії Шольца не погоджуються з його підходом щодо підтримки України Німеччиною

Голова комітету Бундестагу у закордонних справах, соціал-демократ Міхаель Рот розкритикував підхід коаліції, куди входить його власна партія, до подальшого фінансування допомоги Україні.

Джерело: Рот в інтерв'ю газеті Funke Mediengruppe, цитує видання Die Zeit

Деталі: Депутат назвав "фатальним сигналом" з боку федерального уряду щодо України, "якщо в майбутніх федеральних бюджетах не буде заплановано подальших коштів на нову військову допомогу".

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Рот відзначив, що українська армія вперше за багато місяців знову перейшла в наступ, і зараз країна потребує повної підтримки свого найважливішого військового союзника в Європі – Німеччини.

"Натомість дебати про майбутнє фінансування військової допомоги виглядають як завуальоване зняття відповідальності з Німеччини. Ми не можемо ставити нашу безпеку в залежність від бюджетних обмежень", – відзначив він.

В урядовому проєкті федерального бюджету на 2025 рік, схваленому кабінетом міністрів у липні, на допомогу Україні було виділено приблизно чотири мільярди євро, і не очікується, що ця сума зміниться після досягнення нового бюджетного компромісу, узгодженого в п'ятницю.

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В принципі, німецький уряд розраховує на те, Україна зможе отримати більшу підтримку в майбутньому за рахунок відсотків від заморожених російських державних активів.

Рот наголосив, що 50 мільярдів доларів з фонду допомоги країн G7, який також має бути наповнений за рахунок відсотків від заморожених активів, "далеко не достатньо".

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