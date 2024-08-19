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"Подруга Путіна" у Німеччині вимагає викинути з бюджету всю збройну підтримку України

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Понеділок, 19 серпня 2024, 12:43

Ліворадикальна "подруга Путіна", лідерка BSW Сара Вагенкнехт закликала вилучити всі кошти на постачання зброї Україні з федерального бюджету на 2025 рік.

Джерело: Сара Вагенкнехт у коментарі виданню Rheinische Post, "Європейська правда"

Деталі: Вагенкнехт пов’язала свою вимогу у зв’язку з новими даними щодо підриву російських "Північних потоків" у Балтійському морі, які нібито свідчать про причетність українців.

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"Ці кошти мають бути повністю скасовані, щонайпізніше у зв'язку з новими викриттями щодо атак на "Північний потік", – заявила Вагенкнехт. 

"Замість того, щоб продовжувати просити німецьких платників податків – в тому числі через ЄС – оплачувати український державний бюджет і поставки озброєнь, настав час поговорити про компенсацію", – додала лідерка BSW.

З огляду на дефіцит у держбюджеті у розмірі 12 млрд євро, вона описала проєкт бюджету німецького уряду як "вкрай сумнівний". 

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"Просто залишити бюджетний дефіцит у 12 мільярдів євро і коментувати його словами "так воно і є", як це робить міністр економіки Габек, – це нахабство щодо платників податків", – сказала Вагенкнехт.

В урядовому проєкті федерального бюджету на 2025 рік, схваленому кабінетом міністрів у липні, на військову допомогу Україні передбачено приблизно чотири мільярди євро.

Заява Вагенкнехт пролунала у той час, як німецькі ЗМІ повідомили, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає додаткових коштів на підтримку України.

Додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера Олафа Шольца.

Водночас в українському МЗС заявили, що ці повідомлення є некоректними та маніпулятивними.

У самій Німеччині політики як від опозиційного ХДС, так і від коаліції, зокрема, від партії Олафа Шольца, розкритикували такий підхід до подальшого фінансування допомоги Україні, оскільки вважають, що це може загрожувати безпеці Німеччини.

Заява Вагенкнехт пролінала напередодні важливих виборів у трьох східних землях де партія BSW має досить міцні позиції разом з ультраправою "Альтернативою для Німеччини".

Німеччинадопомога УкраїнівійнаПутін
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