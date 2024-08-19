Кронпринцеса Швеції почала навчатися на офіцера

47-річна спадкоємиця трону Швеції кронпринцеса Вікторія почала навчання у Шведському університеті оборони, аби здобути офіцерське звання.

Джерело: повідомлення шведського королівськоого палацу, пише "Європейська правда"

Деталі: Спадкоємиця престолу Швеції, як зазначається, пройде спеціальний курс підготовки офіцерів для "подальшого поглиблення своєї участі в діяльності шведських Збройних сил і отримання глибшого розуміння тактики, військової науки і військової стратегії".

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Фото: Королівський палац Швеції

"Мої амбіції зараз полягають у тому, щоб вкласти всю свою енергію в офіцерську підготовку, щоб у майбутньому якнайкраще представляти Швецію та шведські Збройні сили", – заявила Вікторія.

Фото: Королівський палац Швеції

Спеціалізована офіцерська підготовка у Швеції стосується людей, які вже мають вищу освіту, та охоплює як теоретичний, так і практичний компоненти.

У 2003 році кронпринцеса Вікторія вже пройшла базову військову підготовку в Міжнародному центрі Збройних сил Швеції та здобула звання кадета. Вона також вивчала конфліктологію в університеті.

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На програму офіцерської підготовки вона подалась у квітні цього року – майже одразу після того, як Швеція стала членом Північноатлантичного Альянсу.