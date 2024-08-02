CNN: Лідер ХАМАСу загинув в Ірані від бомби, закладеної кілька місяців тому

Політичний лідер ХАМАСу Ісмаїл Ганія, якого вбили в середу в Тегерані, загинув від бомби, що була захована в гостьовому будинку, де він зупинився.

Джерело: CNN з посиланням на інформаторів

Деталі: За словами джерела, яке було поінформоване про операцію, бомба була захована близько двох місяців тому в гостьовому будинку, де, як відомо, зупинявся Ханія в Тегерані, і здетонувала дистанційно, коли він був у своїй кімнаті.

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Іранський уряд і ХАМАС заявляють, що вбивство здійснив Ізраїль. Ізраїль не підтвердив і не спростував свою причетність.

За словами джерела, офіційні особи США були проінформовані про операцію ізраїльськими офіційними особами лише після вбивства.

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