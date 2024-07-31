Лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію убили у Тегерані – ЗМІ

Одного з лідерів палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганію убили вранці у столиці Ірану.

Джерело: напівофіційне інформаційне агентство уряду Ірану Mehr, видання Times of Israel з посиланням на заяву Корпусу вартових Ісламської революції, CNN

Дослівно з заявив КВІР: "Сьогодні вранці (в середу) в Тегерані було завдано удару по резиденції Ісмаїла Ганії, голови політичного офісу Ісламського Опору ХАМАС, і після цього інциденту він і один з його охоронців загинули".

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Деталі: Повідомляється, що "триває подальше розслідування інциденту".

CNN пише, що в окремій заяві ХАМАС заявив, що Ганія був убитий під час "ізраїльського рейду на його резиденцію" в Тегерані після того, як він брав участь в інавгурації іранського президента.

Довідка CNN: 62-річний Ганія був багаторічним політичним лідером ХАМАС.

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Він народився в таборі біженців поблизу міста Газа і приєднався до Хамасу наприкінці 1980-х років під час Першої інтифади (повстання).

У міру того, як ХАМАС ставав дедалі могутнішим, Ганія піднімався по кар'єрних сходах: у 2004 році його призначили членом таємного "колективного керівництва", а в 2006 році – прем'єр-міністром Палестинської автономії.

У 2017 року він очолив угруповання – і незабаром після цього був названий Сполученими Штатами "спеціально визначеним світовим терористом".

Протягом багатьох років він брав участь у мирних переговорах з колишнім президентом США Джиммі Картером і зустрічався з іншими світовими лідерами, включаючи еміра Катару шейха Хамада бін Халіфу Аль Тані і китайського дипломата Ван Кецзяня на початку цього року.

За даними ХАМАС, у квітні в результаті ізраїльських авіаударів загинули троє синів Ганії і четверо його онуків.

Тоді Ганія, який перебував у Катарі, наполягав, що їхня смерть не вплине на переговори про припинення вогню і звільнення заручників.

"Той, хто думає, що вбивство моїх дітей під час переговорів і до укладення угоди змусить ХАМАС відступити від своїх вимог, помиляється", – заявляв Ганія.