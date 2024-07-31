Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію убили у Тегерані – ЗМІ

Ірина БалачукСереда, 31 липня 2024, 07:35
Лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію убили у Тегерані – ЗМІ
Ісмаїл Ганія. Фото mehrnews.com

Одного з лідерів палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганію убили вранці у столиці Ірану.

Джерело: напівофіційне інформаційне агентство уряду Ірану Mehr, видання Times of Israel з посиланням на заяву Корпусу вартових Ісламської революції, CNN

Дослівно з заявив КВІР: "Сьогодні вранці (в середу) в Тегерані було завдано удару по резиденції Ісмаїла Ганії, голови політичного офісу Ісламського Опору ХАМАС, і після цього інциденту він і один з його охоронців загинули".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що "триває подальше розслідування інциденту".

CNN пише, що в окремій заяві ХАМАС заявив, що Ганія був убитий під час "ізраїльського рейду на його резиденцію" в Тегерані після того, як він брав участь в інавгурації іранського президента.

Довідка CNN: 62-річний Ганія був багаторічним політичним лідером ХАМАС.

ВІДЕО ДНЯ

Він народився в таборі біженців поблизу міста Газа і приєднався до Хамасу наприкінці 1980-х років під час Першої інтифади (повстання).

У міру того, як ХАМАС ставав дедалі могутнішим, Ганія піднімався по кар'єрних сходах: у 2004 році його призначили членом таємного "колективного керівництва", а в 2006 році – прем'єр-міністром Палестинської автономії.

У 2017 року він очолив угруповання – і незабаром після цього був названий Сполученими Штатами "спеціально визначеним світовим терористом".

Протягом багатьох років він брав участь у мирних переговорах з колишнім президентом США Джиммі Картером і зустрічався з іншими світовими лідерами, включаючи еміра Катару шейха Хамада бін Халіфу Аль Тані і китайського дипломата Ван Кецзяня на початку цього року.

За даними ХАМАС, у квітні в результаті ізраїльських авіаударів загинули троє синів Ганії і четверо його онуків.

Тоді Ганія, який перебував у Катарі, наполягав, що їхня смерть не вплине на переговори про припинення вогню і звільнення заручників.

"Той, хто думає, що вбивство моїх дітей під час переговорів і до укладення угоди змусить ХАМАС відступити від своїх вимог, помиляється", – заявляв Ганія.

Теми: ІранХАМАС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Печерську військовий влаштував стрілянину

Гімнаст Ілля Ковтун завоював ще одне срібло для України на Олімпіаді-2024

Євродепутати хочуть викинути Угорщину з Шенгену після спрощення в’їзду для росіян

фото Мінус Су-34 та склад боєприпасів – у ГУР розповіли деталі "бавовни" на російському "Морозовську"

Ринки "втомилися": американські та азійські акції обвалюються - Bloomberg

Підтримка прийому біженців з України в Латвію суттєво знизилась

Усі новини...
Іран
Новий президент Ірану склав присягу під скандування "Смерть Америці та Ізраїлю" – ЗМІ
Макрон закликав нового президента Ірану не підтримувати війну Росії проти України
ISW: Іран і КНДР надають Росії летальну допомогу для війни в Україні
Останні новини
15:16
У Росії Райффайзенбанк припинив відкривати нові брокерські рахунки
15:14
"Галактичний червʼяк" і "Кит з плазми": астрофотографи показали 19 незвичайних знімків космосу
14:58
Рижикова вийшла до півфіналу Олімпіади-2024 в бігу на 400 метрів з бар'єрами
14:50
В Ізраїлі заявили про ліквідацію міністра економіки ХАМАСу в Секторі Гази
14:45
Розвідка Британії: закон РФ про військовий облік нових громадян не вплине на мобілізацію
14:45
У Польщі можуть ввести прогресивні тарифи на воду: перший куб – всього один злотий
14:23
На Печерську військовий влаштував стрілянину
14:22
Земельні ділянки Медведчука та Козака в Києві передали в управління АРМА
14:10
репортажЯрослава – Велика. Вечір українського тріумфу на олімпійському "Стад де Франс"
13:59
FLiRT в Україні: у лікарнях виявили пацієнтів із новим штамом COVID-19
Усі новини...
Реклама:
Реклама: