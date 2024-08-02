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Літак зі звільненими з Росії американцями сів у США – їх зустріли Байден і Гарріс

Ірина БалачукП'ятниця, 2 серпня 2024, 07:25
Літак зі звільненими з Росії американцями сів у США – їх зустріли Байден і Гарріс
Звільнений журналіст Еван Гершкович обіймає матір. Фото gettyimages

Літак з трьома американцями, звільненими в результаті історичного обміну ув’язненими між країнами Заходу та Росією, приземлився на території США. На авіабазі їх зустрічали президент Джо Байден і віце-президент Камала Гарріс.

Джерело: CNN

Деталі: До Штатів повернулися колишній морський піхотинець Пол Вілан, репортер Wall Street Journal Еван Гершкович і російсько-американська журналістка Алсу Курмашева.

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На об'єднаній базі Ендрюс, що у штаті Меріленд, на звільнених також чекали їхні родини і близько десятка співробітників Wall Street Journal, які зустрічали колегу.

Першим з борту літака зійшов Пол Вілан. Він поплескав і віддав честь перед тим, як потиснути руку Байдену і Гарріс. На злітній смузі його зустріла сестра.

Гершкович також спочатку потиснув руку Байдену, а потім обійняв батьків.   

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Колегам Wall Street Journal він сказав: "Я вдома".

Так само зробила і Курмашева. Після привітання з президентом та віце-президентом вона побігла до чоловіка і дочок і обійняла їх.

Повідомляється, що троє американців матимуть можливість провести час зі своїми сім'ями, а потім разом з ними сядуть на літак до Сан-Антоніо. Їх доставлять в військово-медичний центр "Брук" для проходження медичного обстеження і надання медичної допомоги.

Передісторія:

  • 1 серпня Туреччина офіційно підтвердила обмін 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.
  • Серед іншого, звільнили репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича і морського піхотинця США Пола Уілана, ув'язненого в Білорусі громадянина Німеччинии Ріко Крігера та російського опозиціонера Іллю Яшина.
  • Також серед звільнених російський вбивця Вадим Красіков та арештований російським режимом опозиціонер Володимир Кара-Мурза.

Теми: СШАРосіяобмін
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