Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

72% українців вважають, що вибори треба проводити після війни

Ірина БалачукП'ятниця, 2 серпня 2024, 10:45
72% українців вважають, що вибори треба проводити після війни
Фото spravdi.gov.ua

Понад дві третини українців переконані, що вибори варто проводити після закінчення війни, водночас майже чверть вважають, що це варто робити в умовах російського повномасштабного вторгнення РФ.

Джерело: опитування Національного Демократичного Інституту та Київського міжнародного інституту соціології, проведене у травні

Деталі: 72% українців вважають, що проведення виборів – це післявоєнна справа, 24% воліли би голосувати під час війни.

Реклама:
 
Інфографіка НДІ

Також соціологи запитали українців про їхнє ставлення до низки політичних партій.

Відносно найкраще опитані ставляться до партії Сергія Притули – ця партія єдина має однакову кількість тих, хто ставиться позитивно чи дуже позитивно, і тих, хто сказали про негативне чи дуже негативне ставлення (по 28%).  

У випадку з іншими партіями негативне ставлення переважає.

ВІДЕО ДНЯ

Найбільш негативне ставлення викликають партії ОПЗЖ (71% – ставляться негативно проти 4%, які заявили про позитивне ставлення), ВО "Батьківщина" (57% проти 9%), Слуга народу (48% проти 13%) та "Європейська солідарність" (47% проти 23%).

 
Інфографіка НДІ

Дослідження тривало 8-25 травня. Методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової генерації мобільних номерів опитали 2 508 дорослих мешканців України. До вибірки не включали тимчасово окуповані території станом на 23 лютого 2022 року (Крим, окуповані райони Донецької та Луганської областей).

Респонденти, які проживають на територіях, які були окуповані після 24 лютого 2022 року були опитані за умови, що вони відчували себе в достатній безпеці, щоб відповідати на запитання.

Випадкова похибка для національної вибірки не перевищує 2,2%.

Теми: виборивійнасоціологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Армія Ізраїлю ліквідувала командира ХАМАС в Лівані

ISW: Росія не хоче передислоковувати війська на Курськ, щоб не зірвати наступ

відео, оновленоУ Бразилії розбився пасажирський літак: 62 людини вважають загиблими

США передають Україні новий пакет допомоги на $125 млн

Коляденко вийшла в фінал турніру з боротьби і гарантувала Україні ще одну медаль Олімпіади-2024

Канада покарала сина Лукашенка

Усі новини...
вибори
США вважають опонента Мадуро переможцем виборів у Венесуелі
Між двома непередбачуваностями: українське питання в американських виборах
Трамп про расову приналежність Гарріс: "Тепер хоче, щоб її знали як чорношкіру"
Останні новини
07:58
Олімпіада-2024Медальний залік: США та Китай боряться за лідерство, Україна в ТОП-20
07:56
Генштаб: За добу окупанти втратили 1160 осіб та 69 артсистем
07:38
Окупанти за добу 470 разів вдарили по Запорізькій області
07:10
Армія Ізраїлю ліквідувала командира ХАМАС в Лівані
06:29
NBC News: Літак Трампа приземлився через технічну несправність
06:05
Кілька пасажирів не потрапили на смертельний рейс у Бразилії, бо помилилися виходом
05:24
ISW: Росія не хоче передислоковувати війська на Курськ, щоб не зірвати наступ
04:04
футболАнглія визначилась з новим головним тренером
03:46
США нададуть Ізраїлю $3,5 млрд на американську зброю і техніку
02:21
У МАГАТЕ закликали до стриманості через ситуацію поблизу Курської АЕС
Усі новини...
Реклама:
Реклама: