72% українців вважають, що вибори треба проводити після війни

Понад дві третини українців переконані, що вибори варто проводити після закінчення війни, водночас майже чверть вважають, що це варто робити в умовах російського повномасштабного вторгнення РФ.

Джерело: опитування Національного Демократичного Інституту та Київського міжнародного інституту соціології, проведене у травні

Деталі: 72% українців вважають, що проведення виборів – це післявоєнна справа, 24% воліли би голосувати під час війни.

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Інфографіка НДІ

Також соціологи запитали українців про їхнє ставлення до низки політичних партій.

Відносно найкраще опитані ставляться до партії Сергія Притули – ця партія єдина має однакову кількість тих, хто ставиться позитивно чи дуже позитивно, і тих, хто сказали про негативне чи дуже негативне ставлення (по 28%).

У випадку з іншими партіями негативне ставлення переважає.

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Найбільш негативне ставлення викликають партії ОПЗЖ (71% – ставляться негативно проти 4%, які заявили про позитивне ставлення), ВО "Батьківщина" (57% проти 9%), Слуга народу (48% проти 13%) та "Європейська солідарність" (47% проти 23%).

Інфографіка НДІ

Дослідження тривало 8-25 травня. Методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової генерації мобільних номерів опитали 2 508 дорослих мешканців України. До вибірки не включали тимчасово окуповані території станом на 23 лютого 2022 року (Крим, окуповані райони Донецької та Луганської областей).

Респонденти, які проживають на територіях, які були окуповані після 24 лютого 2022 року були опитані за умови, що вони відчували себе в достатній безпеці, щоб відповідати на запитання.

Випадкова похибка для національної вибірки не перевищує 2,2%.