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Сергій Притула створює свою партію "24 серпня"

Субота, 5 лютого 2022, 13:39
Сергій Притула, фото Дмитра Ларіна, УП

У суботу, 5 лютого, проходить зустріч ініціативних груп по збору підписів за створення партії "24 серпня" Сергія Притули.

Джерело: співрозмовники Української правди в оточенні Притули

Деталі: На зборах активістів обговорюються організаційні моменти щодо створення та діяльності партії.

Повна назва нової політсили - "Політична партія "24 серпня".

Що передувало: У квітні 2021 року Сергій Притула заявив, що хоче стати новим керівником партії "Голос". Голова партії "Голос" Кіра Рудик відповіла тоді Притулі, що - це важка та системна робота, а не виступи у клубах чи на стадіонах.

Сергій Притула у червні 2021 року заявив про вихід із партії. А на початку січня 2022 року Притула анонсував створення своєї політсили.

Знати більше: Сергій Притула про програш на виборах, витрати на кампанію та відносини з Вакарчуком

Роман Кравець, УП
Теми: Сергій Притула
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