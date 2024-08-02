Росіяни атакували дроном автобус з будівельниками на Харківщині, 7 постраждалих - ОВА

Російські війська вранці, 2 серпня з дрона атакували автобус з людьми у Харківській області, у результаті чого постраждали семеро цивільних, одна людина знаходиться у важкому стані.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, поліція Харьківщини

Пряма мова: "Близько 9.00 год окупанти вдарили дроном по автобусу з людьми у Дергачівській громаді".

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Деталі: За його словами, постраждали шестеро цивільних, пʼять людей у середньому стані, один чоловік - у важкому.

Усі постраждалі - працівники-будівельники. На місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

Оновлено. Поліція Харківської області пізніше уточнила, що поранення різного ступеня тяжкості отримали семеро людей. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження.