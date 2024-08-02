48% українців негативно оцінили "Слугу народу", найкраще ставлення до партії Притули – опитування

Серед дев′яти політичних партій, найбільше негативне ставлення в українців до "Слуги народу", "Батьківщини" та забороненої ОПЗЖ, найбільш позитивне - до партії Сергія Притули.

Джерело: опитування Національного Демократичного інституту та Київського міжнародного інституту соціології, проведене у травні.

Деталі: Згідно з результатами опитування, до партії "Слуга народу" негативно ставляться 48% українців з числа опитуваних, нейтрально – 32%, позитивно – 13%.

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Як негативне ставлення до ВО "Батьківщина" оцінили 57% українців, 31% висловив нейтральне ставлення і 9% - позитивне.

Також 71% українців поставились дуже негативно до забороненої ОПЗЖ, нейтрально оцінюють цю політсили 19% і позитивно 4% українців.

Яким є сьогодні Ваше ставлення до таких політичних партій? Дуже негативне, негативне, нейтральне, позитивне, дуже позитивне?

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Думки стосовно партії, очолюваної Сергієм Притулою, розділились, позитивне і негативне ставлення до неї складає 28% відповідно.

Позитивне ставлення до "Європейської солідарності" висловили 23%, а негативне – 47% українців. Партію "Удар" негативно оцінили 34% з числа опитаних респондентів, і лише 18% - позитивно.

Рівень негативної оцінки серед українців до партій "Розумна політика" та "Голос" майже на однаковому рівні – 27% і 29%. Позитивне ставлення до них висловили 18% і 13% з числа опитаних респондентів відповідно.

Довідково: Дослідження тривало 8-25 травня. Методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової генерації мобільних номерів опитали 2 508 дорослих мешканців України. До вибірки не включали тимчасово окуповані території станом на 23 лютого 2022 року (Крим, окуповані райони Донецької та Луганської областей).

Респонденти, які проживають на територіях, які були окуповані після 24 лютого 2022 року були опитані за умови, що вони відчували себе в достатній безпеці, щоб відповідати на запитання.

Випадкова похибка для національної вибірки не перевищує 2,2%.