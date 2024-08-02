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Окупанти вдарили по Куп’янську: загинула жінка, ще одна поранена

Анастасія ПроцП'ятниця, 2 серпня 2024, 13:17
Окупанти вдарили по Куп’янську: загинула жінка, ще одна поранена
Ілюстративне фото: Getty Images

Російські війська завдали удар по місту Куп'янськ Харківської області. Влучили біля житлового будинку, у результаті чого загинула одна жінка, ще одна зазнала поранення.

Джерело: поліція Харківської області, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Дослівно поліція: "2 серпня близько 11:40 росіяни завдали удар по місту Куп’янськ. Зафіксовано влучання біля житлового будинку. Попередньо, військові Росії здійснили обстріл населеного пункту касетним боєприпасом.

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Внаслідок обстрілу поранення отримали дві місцеві жительки, одна з яких, жінка 1958 року народження, померла. Друга жінка, поранена, шпиталізована до лікарні".

Деталі: Повідомляється, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група Куп'янського райвідділу поліції, криміналісти та вибухотехніки. 

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Теми: Харківська областьжертвивійна
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