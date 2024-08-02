Окупанти вдарили по Куп’янську: загинула жінка, ще одна поранена
Російські війська завдали удар по місту Куп'янськ Харківської області. Влучили біля житлового будинку, у результаті чого загинула одна жінка, ще одна зазнала поранення.
Джерело: поліція Харківської області, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Дослівно поліція: "2 серпня близько 11:40 росіяни завдали удар по місту Куп’янськ. Зафіксовано влучання біля житлового будинку. Попередньо, військові Росії здійснили обстріл населеного пункту касетним боєприпасом.
Внаслідок обстрілу поранення отримали дві місцеві жительки, одна з яких, жінка 1958 року народження, померла. Друга жінка, поранена, шпиталізована до лікарні".
Деталі: Повідомляється, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група Куп'янського райвідділу поліції, криміналісти та вибухотехніки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Що передувало:
- Російські війська вранці, 2 серпня з дрона атакували автобус з людьми у Харківській області, у результаті чого постраждали семеро цивільних, одна людина знаходиться у важкому стані.