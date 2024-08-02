Ескалація на Близькому Сході: МЗС радить утриматися від поїздок в Ізраїль і покинути Ліван

У Міністерстві закордонних справ рекомендують українцям наразі утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю і залишити територію Лівану до стабілізації безпекової ситуації.

Джерело: МЗС України

Дослівно: "У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході, МЗС оновило рекомендації щодо перебування громадян України на території Ізраїлю та Лівану.

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МЗС рекомендує громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю до стабілізації обстановки.

Тих, хто вже перебуває в Ізраїлі, закликаємо дотримуватися оновлених рекомендацій, опублікованих на сайті МЗС.

Окремо рекомендуємо утриматися від поїздок до територій, що межують з ліванським та сирійським кордоном; територій, що межують із Сектором Гази; територій Західного берегу річки Йордан".

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Деталі: Також МЗС оновило рекомендації українцям у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в Лівані.

У відомстві наполегливо рекомендують утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до стабілізації ситуації, а тим громадянам України, які перебувають в цій країні, – залишити її територію.

Громадянам, які все ж залишаться в Лівані, рекомендують утриматися від поїздок до територій, що межують з сирійським кордоном; територій, що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані; до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві поблизу Тріполі, Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх поблизу міста Сайда; Долини Бекаа та південного передмістя Бейрута, району Дахіє.

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