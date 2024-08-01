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Ізраїль переживає "складні дні" – Нетаньягу

Ольга Глущенко Четвер, 1 серпня 2024, 04:00
Ізраїль переживає складні дні – Нетаньягу
Біньямін Нетаньягу, фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звернувся до нації після загибелі політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії та командира "Хезболли" Фуада Шукра, сказавши, що Ізраїль переживає "складні дні".

Джерело: Нетаньягу під час звернення, цитує CNN

Деталі: Нетаньягу зазначив, що Ізраїль завдав "нищівних ударів" своїм ворогам за останні кілька днів.

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Пряма мова: "Три тижні тому ми атакували військового керівника ХАМАС Мохаммеда Дейфа. Два тижні тому ми атакували хуситів, це була одна з найвіддаленіших атак, яку здійснили ВПС.

Вчора ми атакували військового керівника "Хезболли" Фуада Шукра".

Деталі: Нетаньягу сказав, що Ізраїль переживає "складні дні".

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Пряма мова: "Це складні дні. З Бейрута надходять погрози. Ми готові до будь-якого сценарію. Ми готові".

"Ми зведемо рахунки з кожним, хто завдає нам шкоди, з кожним, хто вбиває наших дітей, з кожним, хто вбиває наших громадян, з кожним, хто завдає шкоди нашій нації, кров буде на його голові".

Деталі: Він вчергове підтвердив свою рішучість продовжувати боротьбу до тих пір, поки цілі війни не будуть досягнуті. Нетаньягу нагадав про попередні заклики до нього припинити війну в Газі, сказавши: "Я не здався тоді і не здаюся сьогодні".

CNN додає, що Нетаньягу не згадав про смерть Ганії в Тегерані. Ізраїль не підтвердив і не спростував свою причетність до його вбивства.

Нагадаємо: Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї віддав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

Теми: ІзраїльХАМАСІран
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