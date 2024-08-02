Лубінець: Ексначальник колонії, у якій катували засуджених, отримав майже 400 тисяч премії
Колишній керівник Божківської колонії на Полтавщині, після виявлених фактів катувань ув’язнених, отримав майже 400 тисяч гривень премії та максимальний рівень пенсії.
Джерело: уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець
Деталі: За даними українського омбудсмена, під час вивчення документації виявили, що в липні 2023 року начальник колонії домігся звільнення за власним бажанням під час проведення службового розслідування.
При цьому йому були передбачені премії у розмірі 400% до посадового окладу "за особливі досягнення в роботі" та інші виплати на загальну суму майже 400 тисяч гривень.
У грудні екскерівник спромігся отримати рішення про встановлення йому максимального рівня пенсії.
Пряма мова Лубінця: "Держбюро розслідувань мають визначити чому після встановлених систематичних порушень та фактів катувань і побиття засуджених керівництво ДКВС України прийняло рішення про безпідставне та незаконне нарахування 400% преміювання керівника".
Що передувало:
- У травні 2024 року ДБР повідомило про викриття численних фактів катування ув’язнених у низці регіонів України. Про підозру повідомили чотирьом службовим особам Божківської виправної колонії №16 на Полтавщині.
- У розпорядженні слідства є відеофайли, на яких зафіксований момент завдання тяжких тілесних ушкоджень одному з новоприбулих в’язнів Божківської виправної колонії.