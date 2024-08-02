Лубінець: Ексначальник колонії, у якій катували засуджених, отримав майже 400 тисяч премії

Колишній керівник Божківської колонії на Полтавщині, після виявлених фактів катувань ув’язнених, отримав майже 400 тисяч гривень премії та максимальний рівень пенсії.

Джерело: уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець

Деталі: За даними українського омбудсмена, під час вивчення документації виявили, що в липні 2023 року начальник колонії домігся звільнення за власним бажанням під час проведення службового розслідування.

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При цьому йому були передбачені премії у розмірі 400% до посадового окладу "за особливі досягнення в роботі" та інші виплати на загальну суму майже 400 тисяч гривень.

У грудні екскерівник спромігся отримати рішення про встановлення йому максимального рівня пенсії.

Пряма мова Лубінця: "Держбюро розслідувань мають визначити чому після встановлених систематичних порушень та фактів катувань і побиття засуджених керівництво ДКВС України прийняло рішення про безпідставне та незаконне нарахування 400% преміювання керівника".

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