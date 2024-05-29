ДБР: В українських колоніях викрили систему катування в’язнів

Державне бюро розслідувань повідомляє про викриття численних фактів катування ув’язнених у низці регіонів України: повідомлено про підозру чотирьом службовим особам Божковської виправної колонії №16 на Полтавщині.

Джерело: ДБР, ОГП

Деталі: За даними слідства, жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв до колонії. Процес виявлення осіб, які стали жертвами службових осіб колонії, триває.

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Новоприбулим погрожували поселенням серед "відторгнутих загалом" в’язнів та били до тих пір, поки не ламали волю й примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки.

Задокументовано факт катування у лютому 2022 року засудженого упродовж майже однієї години. Все це супроводжувалося постійним психологічним тиском.

фото огп

Розслідування за цим фактом розпочато у січні 2023 року. З метою встановлення причетних осіб проведено низку процесуальних дій, призначено 10 експертиз, зазначають в Офісі генпрокурора.

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Також здійснюється збирання доказів щодо інших фактів катувань, в тому числі що спричинили смерть потерпілого.

Встановлено, зокрема, що з моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру. У разі відмови до нього застосовувалися тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо. Серед іншого, наприклад задокументовано факт завдання понад 200 ударів одному із засуджених.

Також, у розпорядженні слідства є відеофайли, на яких зафіксований момент завдання тяжких тілесних ушкоджень одному з новоприбулих в’язнів Божковської виправної колонії. Експертиза відео підтвердила його справжність, відео долучили до матеріалів провадження як один з доказів протиправних дій працівників пенітенціарної установи.

У матеріалах також містяться й інші факти катувань у цій та інших виправних установах, які наразі є предметом дослідження, заявляють у ДБР.

Дослівно ДБР: "Чотирьом службовим особам державної установи "Божковська виправна колонія (№16)" повідомлено про підозру за частиною другою статті 127 (катування) КК України (в редакції статті до внесення змін Законом № 2812-ІХ від 01.12.2022).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Вирішується питання про обрання щодо підозрюваних осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Проводиться робота щодо встановлення інших фактів катувань та збір доказів щодо причетності інших службових осіб колонії, в тому числі керівного складу.

Також проводяться слідчі дії в офісі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань ДКВС та у керівника цієї установи. Крім інформації про можливу організацію системи поборів та знущань у підпорядкованих закладах виконання кримінальних покарань, перевіряються також підстави отримання ним у приватну власність майна, яке значно перевищує його офіційні доходи. Йдеться про численні квартири, офісні приміщення та елітні автомобілі".