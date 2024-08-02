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У Кремлі заявили, що діти російських агентів дізналися своє громадянство лише під час обміну

Тетяна ОлійникП'ятниця, 2 серпня 2024, 23:41
У Кремлі заявили, що діти російських агентів дізналися своє громадянство лише під час обміну
Зустріч Дульцевих з Путіним. Скриншот

У Кремлі заявили, що діти російських агентів Дульцевих дізнались про своє громадянство лише в літаку до РФ під час обміну в'язнями 1 серпня. Водночас розслідувач Христо Грозєв з’ясував, що пара кілька разів возила своїх маленьких дітей у Росію, і в них були підроблені російські паспорти.

Джерело: російське медіа Медуза з посиланням на пресслужбу Кремля, журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв у соцмережі Х

Деталі: Прессекретар російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що діти розвідників-нелегалів Артема та Анни Дульцевих до обміну не знали, що вони росіяни.

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Пєсков також звернув увагу на те, що Путін зустрічав дітей російських агентів іспанською: сказав "buenas noches".

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Дульцеви – це російські розвідники, які видавали себе за громадян Аргентини. У 2024 році вони отримали по 1 року 7 місяців позбавлення волі за шпигунство у Словенії.

Розслідувач Христо Грозєв встановив, що пара кілька разів возила дітей у Росію, і в них були підроблені російські паспорти. "Можливо, діти були занадто малі, щоб зрозуміти, що вони зустрічаються зі своїми бабусею і дідусем", – написав Грозєв.

Що передувало: 

  • У четвер Туреччина офіційно підтвердила обмін 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.
  • Серед іншого, звільнили репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича і морського піхотинця США Пола Уілана, ув'язненого в Білорусі громадянина Німеччинии Ріко Крігера та російського опозиціонера Іллю Яшина.
  • Серед звільнених російський вбивця Вадим Красіков та арештований російським режимом опозиціонер Володимир Кара-Мурза.
  • Переговори між Заходом та Росією, які призвели до великого обміну, тривали понад два роки.

Деталі читайте у статті: Заручників за шпигунів: чому історичний обмін між РФ та Заходом матиме наслідки і для України

Теми: Росіяобмін
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