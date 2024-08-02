У низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА

Пізно ввечері 2 серпня російські війська запустили на територію України ударні БпЛА.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Близько 10-ї вечора військові повідомили про групу "Шахедів" у Сумській області, які рухаються у напрямку Чернігівщини.

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О 23:40 з'явилось оновлення, що декілька груп ударних БпЛА з Сумщини прямують у напрямку Полтавщини.

О 23:42 виникла загроза з південного напрямку.

О 23:54 Повітряні сили повідомили про групу ударних БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київщини.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: 00.05 "Рух ударних БпЛА територією Херсонської області у північно-західному напрямку. Загроза для Миколаївщини та Дніпропетровщини".

00.35 "Житомирська область - група ударних БпЛА з Київщини у вашому напрямку".

00.49 "Група БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини/Миколаївщини".

1.37 "Група БпЛА типу "Shahed" у Миколаївській області рухаються у північно-західному напрямку, загроза для Вінниччини/Черкащини".

2.11 "Дніпро - в районі міста ворожий БпЛА. Терміново в укриття!"

2.19 "Рух ударних БпЛА територією Вінницької області у північно-західному напрямку. Загроза для Хмельниччини".

3.13 "Наразі група "Шахедів" спостерігається у Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Напрямок руху постійно змінюється".