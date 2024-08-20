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Спецопереція "Очерет": на бік України перейшов 24-річний військовослужбовець РФ

Валентина Романенко, Рустем ХаліловВівторок, 20 серпня 2024, 15:04
Спецопереція Очерет: на бік України перейшов 24-річний військовослужбовець РФ
фото УП з брифінгу

Легіон "Свобода Росії" і державний проєкт України з добровільної здачі в полон "Хочу жить" оприлюднили деталі операції під назвою "Очерет", у результаті якої на бік України перейшов 24-річний військовослужбовець РФ.

Джерело: ЛСР, "Хочу жить", кореспондент УП із пресконференції 20 серпня

Дослівно "Хочу жить": Військовослужбовець ЗС РФ з позивним "Сільвер" пішов на контракт в армію з метою перейти через лінію фронту на український бік і вступити до лав легіону "Свобода Росії".

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Хлопцеві не пощастило потрапити в саме пекло - один із підрозділів смертників "Шторм". За час служби там він надивився на всі "принади" армії РФ: повне беззаконня, знецінення людського життя, відсутність підготовки, відсутність постачання, садисти-командири, повальні обнулення за найменшу провину тощо".

Деталі: Зазначається, що взимку 2024 року цей військовослужбовець вийшов на зв'язок із легіоном "Свобода Росії".

"Сільвер" упродовж кількох місяців був учасником опору і передавав ЛСР важливу оперативну інформацію (розташування сил і засобів, плани, завдання на конкретній ділянці фронту та ін.).

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У травні 2024 року, обравши момент, він здійснив вибух і підпал штабу разом з окупантами: кинув гранату через вентиляційну трубу в підвал штабу, де ночував командир батальйону.

У результаті командир і кілька старших офіцерів підрозділу "Шторм" дістали важкі поранення.

Командування ЛСР, разом із командою "Хочу жить", організували вихід "Сільвера" з лінії зіткнення. На відході "Сільвер" замінував стежку і вийшов за узгодженим маршрутом.

Операція проходила в районі міста Очеретине Донецької області, звідси і назва - "Очерет".

Зараз росіянин проходить базовий курс підготовки в статусі рекрута Легіону.

На пресконференції спікер проєкту "Хочу жить" Віталій Матвієнко заявив, що успішних операцій (добровільної здачі в полон росіян українській стороні), про які можна говорити, - понад 300 за майже 2 роки.

Повну історію "Сільвера" можна почути на відео проєкту "Хочу жить".

ГУРвійнаРосія
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