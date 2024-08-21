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Пентагон вважає, що війна Росії проти України рухається у глухий кут – Bloomberg

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваСереда, 21 серпня 2024, 11:07
Пентагон вважає, що війна Росії проти України рухається у глухий кут – Bloomberg
Російський окупант. Фото shtab.net

Розвідувальне управління Пентагону вважає, що Україна і Росія не мають достатніх військових ресурсів для проведення великих наступальних операцій, а це може свідчити про те, що обидві сторони рухаються до глухого кута.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg, який наводить висновки розвідувального управління Пентагону

Деталі: Повідомляється, що Україна все ще не має достатньої кількості боєприпасів, щоб зрівнятися зі здатністю Росії випускати близько 10 тисяч артилерійських снарядів на день, навіть після того, як Конгрес США у квітні розблокував нову військову допомогу.

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Також у Пентагоні зазначають, що ЗСУ, як і раніше, здатні вести оборонні операції, але не зможуть почати великомасштабний контрнаступ протягом щонайменше 6 місяців.

Водночас Росія прийняла стратегію на виснаження України і зможе підтримувати буферну зону, захоплену її військами, але також не має достатньо сил "для загрози глибшого просування на підконтрольну Україні територію, таку як місто Харків".

Видання зазначає, що висновки Розвідувального управління Міноборони США містяться в останньому щоквартальному звіті про американську допомогу Україні.

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Цей звіт охоплює тримісячний період, що закінчився 30 червня, після того, як Конгрес ухвалив останній пакет допомоги Україні в розмірі 61 мільярд доларів.

Видання акцентує, що з того часу Україна почала несподівану операцію в Курській області Росії, отримала і почала використовувати винищувачі F-16.

У звіті також відзначили успішне застосування Україною наданих США ракет ATACMS. Зокрема, у результаті одного такого ракетного удару по Севастополю 18 травня був потоплений корвет. Також Україна цими ракетами била по російських системах ППО в окупованому Криму, знищивши кілька найсучасніших систем С-400.

Повідомляється, що ці удари змусили російські війська посилити системи ППО Криму системами С-500, які ще не були продемонстровані повною мірою в Україні.

У Пентагоні вважають, що це говорить про т, що Росія намагається забезпечити адекватну протиповітряну оборону Криму.

Передісторія:

СШАРосіяУкраїна
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