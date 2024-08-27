Зеленський: У вересні представлю план перемоги президенту США і передам його Гарріс і Трампу

Президент Володимир Зеленський заявив, що підготовлений план перемоги України, який включає в себе різні напрямки, він представить президенту США Джо Байдену у вересні, а також передасть його кандидатам у президенту США.

Джерело: Зеленський під час спілкування із журналістами

Пряма мова Зеленського: "План перемоги України. Я невпевнений, що все можу сказати. Один із напрямків, частина якого вже зроблена, це Курщина. Другий – це стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. Третій напрямок – це потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. І четвертий напрямок – економічний. Про все це детально говорити не буду. План підготовлений.

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Буде справедливо, якщо я спочатку представлю цей план президенту США. Від нього залежить успіх цього плану, дадуть нам те, що в цьому плані, чи не дадуть… і я думаю у вересні представлю цей план йому на зустрічі. І я думаю, що буде правильно передати цей план як Камалі Гарріс, так і Дональду Трампу. Тому що ми не знаємо, хто буде президентом США. А виконати цей план дуже хочеться".