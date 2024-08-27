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Трамп знайшов місце в своїй команді для Кеннеді-молодшого, який знявся з виборів

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоВівторок, 27 серпня 2024, 20:24
Трамп знайшов місце в своїй команді для Кеннеді-молодшого, який знявся з виборів
Кеннеді-молодший і Трамп. фото Getty Images

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп включив Роберта Кеннеді-молодшого, який знявся з виборів на його користь, до своєї перехідної команди, яка допоможе республіканцю з призначеннями в разі перемоги.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Деталі: Кеннеді-молодший, а також колишня членкиня Демократичної партії Тульсі Габбард, яка відкрито підтримує Трампа, будуть допомагати Трампу – в разі його перемоги на виборах у листопаді – з приходом до влади в Білому домі.

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Старший радник кампанії республіканського кандидата Браян Г’юз, який оголосив про призначення Кеннеді-молодшого, заявив, що "широка коаліція прихильників і прихильниць президента Трампа розширюється, незважаючи на партійні розбіжності".

"Ми пишаємося тим, що Роберт Кеннеді-молодший і Тульсі Габбард приєдналися до перехідної команди Трампа-Венса. З нетерпінням чекаємо на їхні потужні голоси в команді, оскільки ми працюємо над відновленням величі Америки", – додав він.

У США після перемоги кандидата на виборах починається процес поступової передачі влади до нього від чинного президента. У цьому грає важливу роль так звана перехідна команда, яка зокрема відповідає за пошук топпосадовців майбутнього Білого дому.

ВІДЕО ДНЯ

До перехідної команди Трампа уже увійшли, серед іншого, його кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс, а також сини Ерік та Дональд-молодший.

Передісторія:

  • Минулого тижня незалежний кандидат у президенти США, антивакцинатор і племінник експрезидента Джона Кеннеді Роберт Кеннеді-молодший офіційно оголосив про зняття кандидатури у ключових штатах та висловив підтримку Трампу.
  • Про заплановане рішення Кеннеді-молодшого завчасно стало відомо ЗМІ. Останніми тижнями кампанія Кеннеді-молодшого, який оголосив про участь у виборах президента у жовтні 2023 року як незалежний кандидат, зіткнулася з суттєвими фінансовими труднощами, а його загальнонаціональний рейтинг коливався в районі 3%.

Читайте більше про те, як триває президентська кампанія у США.

ТрампвибориСША
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