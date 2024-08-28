Politico: Франція видала ордери на арешт Дурова та його брата ще у березні

У Франції видали ордери на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова і його брата-співзасновника Ніколая ще в березні.

Джерело: французький адміністративний документ, який потрапив у розпорядження Politico, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Документом поділилася з виданням людина, яка безпосередньо залучена до справи.

Реклама:

У документі вказано, що французьке таємне розслідування щодо Telegram є ширшим і почалося на кілька місяців раніше, ніж було відомо. Ця справа стосується відмови Telegram співпрацювати з французькою поліцією у розслідуванні сексуального насильства над дітьми.

Зазначається, що ордери на арешт були видані після того, як платформа не відповіла на попередній судовий запит про ідентифікацію користувача Telegram. Там акцентовано на "майже відсутній співпраці Telegram" з французькою та європейською владою в інших справах.

Ордери на арешт були видані 25 березня за звинуваченням у "співучасті в зберіганні, розповсюдженні, пропонуванні або наданні порнографічних зображень неповнолітніх в організованій групі".

ВІДЕО ДНЯ

Ці ордери були видані після таємного розслідування щодо Telegram, яке проводив відділ кіберзлочинності паризької прокуратури, під час якого підозрюваний обговорював, як заманювати неповнолітніх дівчат надсилати "саморобну дитячу порнографію", а потім погрожував оприлюднити її в соціальних мережах.

У документі також йдеться, що підозрюваний розповів слідчим, що він зґвалтував малолітню дитину.

Telegram не відповів на запит французької влади про ідентифікацію підозрюваного.

У документі підкреслюється, що Telegram не співпрацює з владою, а в обґрунтуванні ордерів на арешт братів Дурових згадується використання платформи "численними злочинними угрупованнями". Також немає жодного натяку на те, що брати Дурови брали безпосередню участь у будь-якій незаконній діяльності, виявленій слідством. Адвокат Павла Дурова також відмовився коментувати розслідування.

Віцепрезидент Telegram Ілля Перекопський також згадується в короткому викладі справи, хоча в документі не вказано, чи був виданий ордер на його арешт.

У прокуратурі відмовилися коментувати ордери на затримання обох братів Дурових, посилаючись на таємницю слідства.

Нагадаємо, 26 серпня Париж ввечері продовжив термін утримання під вартою керівника Telegram ще на 48 годин в рамках розслідування кіберзлочинів.

У Франції у суботу ввечері затримали засновника месенджера Telegram, росіянина Павла Дурова.

Офіційно ситуацію не коментували майже дві доби, після чого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що затримання засновника Telegram не має під собою політичних підстав.

Нагадаємо, раніше заклики до регулювання Telegram лунали з боку окремих країн-членів ЄС.