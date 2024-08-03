Обміняний російський опозиціонер Кара-Мурза заявив, що санкції проти РФ несправедливі

Санкції західних країн, запроваджені останніми роками, виявилися спрямовані не проти режиму очільника Росії Володимира Путіна, а проти всієї країни і російських громадян, заявив звільнений з ув'язнення російський опозиційний політик та журналіст Володимир Кара-Мурза.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Кара-Мурза нагадав, що впродовж довгих років він разом із політиком Борисом Нємцовим займався політичною роботою на міжнародному напрямку і заявив, що продовжить це робити.

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Пряма мова: "Принцип закону Магнітського полягає в тому, що особисто ті люди, які - на підставі підтверджених і достовірних даних - брали участь у корупції та порушенні прав людини у своїй країні, більше не зможуть вивозити накрадене і користуватися благами демократичних принципів у країнах Заходу.

Ми бачимо в останні роки, особливо після початку війни, що від цього принципу відійшли багато демократичних країн.

І ми бачимо дуже часто, що санкції західних демократичних країн виявляються спрямовані вже не проти режиму Путіна і не проти конкретних злочинців у вищих лавах режиму Путіна, а проти всієї країни, проти всіх російських громадян".

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Ще деталі: За словами Кара-Мурзи, це "вкрай несправедливо і контрпродуктивно", тому що дає російській пропаганді можливість уявити, що росіяни опинилися "в кільці ворогів".

Санкції проти чиновників мають бути персональними, додав Кара-Мурза, нагадавши слова Нємцова: "Країну не чіпайте - негідників карайте".

Що передувало:

У четвер Туреччина офіційно підтвердила обмін 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.

Серед іншого, звільнили репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича і морського піхотинця США Пола Уілана, ув'язненого в Білорусі громадянина Німеччинии Ріко Крігера та російського опозиціонера Іллю Яшина.

Серед звільнених російський вбивця Вадим Красіков та арештований російським режимом опозиціонер Володимир Кара-Мурза.

Переговори між Заходом та Росією, які призвели до великого обміну, тривали понад два роки.

Деталі читайте у статті: Заручників за шпигунів: чому історичний обмін між РФ та Заходом матиме наслідки і для України