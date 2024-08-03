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ОВА: На Вінниччині російський безпілотник влучив в інфраструктурний об'єкт

Олена ІвашківСубота, 3 серпня 2024, 04:29
ОВА: На Вінниччині російський безпілотник влучив в інфраструктурний об'єкт
фото ілюстративне: ДСНС

У ніч на суботу російський безпілотник влучив в обʼєкт інфраструктури у Вінницькій області.

Джерело: перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна у Facebook

Пряма мова: "В області є влучання в обʼєкт інфраструктури. Підрозділи ДСНС працюють на місці. До відбою тривоги перебувайте в укритті! Бережіть себе!"

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Теми: Вінницька область
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