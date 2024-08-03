ОВА: На Вінниччині російський безпілотник влучив в інфраструктурний об'єкт
Субота, 3 серпня 2024, 04:29
У ніч на суботу російський безпілотник влучив в обʼєкт інфраструктури у Вінницькій області.
Джерело: перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна у Facebook
Пряма мова: "В області є влучання в обʼєкт інфраструктури. Підрозділи ДСНС працюють на місці. До відбою тривоги перебувайте в укритті! Бережіть себе!"
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Нагадаємо:
- Раніше у ніч на суботу у Вінницькій області була оголошена повітряна тривога та чутно вибухи.