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Російська влада заявила про пожежу на нафтобазі в Бєлгородській області

Олена ІвашківСубота, 3 серпня 2024, 06:29
Російська влада заявила про пожежу на нафтобазі в Бєлгородській області
фото ілюстративне: РосЗМІ

У ніч на суботу безпілотники атакували нафтобазу на території Губкінського міського округу Бєлгородської області.

Джерело: губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков у Telegram

Деталі: На нафтобазі пролунав вибух та сталося займання одного з резервуарів. Пожежники, за словами місцевої влади, нібито оперативно ліквідували вогонь. Постраждалих немає.

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Теми: Росіябезпілотникивійна
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