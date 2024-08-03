Російська влада заявила про пожежу на нафтобазі в Бєлгородській області

У ніч на суботу безпілотники атакували нафтобазу на території Губкінського міського округу Бєлгородської області.

Джерело: губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков у Telegram

Деталі: На нафтобазі пролунав вибух та сталося займання одного з резервуарів. Пожежники, за словами місцевої влади, нібито оперативно ліквідували вогонь. Постраждалих немає.

Реклама:

Нагадаємо: