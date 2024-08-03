Російська влада заявила про пожежу на нафтобазі в Бєлгородській області
Субота, 3 серпня 2024, 06:29
У ніч на суботу безпілотники атакували нафтобазу на території Губкінського міського округу Бєлгородської області.
Джерело: губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков у Telegram
Деталі: На нафтобазі пролунав вибух та сталося займання одного з резервуарів. Пожежники, за словами місцевої влади, нібито оперативно ліквідували вогонь. Постраждалих немає.
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Нагадаємо:
- У ніч на суботу жителі Ростовської та Орловської областей Росії повідомили про звуки безпілотників та вибухи. Над регіонами активно працювала протиповітряна оборона.