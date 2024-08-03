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Росія відзвітувала про збиття 75 БПЛА над своєю територією

Роман ПетренкоСубота, 3 серпня 2024, 08:24
Росія відзвітувала про збиття 75 БПЛА над своєю територією
аеродром морозовськ, скриншот

Над Росією офіційно за ніч на 3 серпня нібито збили 75 БПЛА, хоча жителі повідомляли про пожежі та вибухи.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: За словами військового окупаційного відомства, протягом ночі на території РФ засобами ППО перехоплено та знищено 36 БПЛА літакового типу над Ростовською, вісім над Курською, дев'ять над Бєлгородською, 17 над Орловською, два над Рязанською областями, по одному БПЛА над Воронезькою областю, Азовським морем і Краснодарським краєм.

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Нагадаємо: У ніч на суботу жителі Ростовської та Орловської областей Росії повідомили про вибухи.

Теми: Росіябезпілотники
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