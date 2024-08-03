На Харківщини одна загибла та 12 поранених за добу

Росіяни поранили 12 цивільних та вбили одну жінку на Харківщині за п’ятницю.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: РФ вже за суботу 4 рази атакувала область, постраждалих немає.

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20:20 Куп’янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Вишнівка. Внаслідок підриву на ВНП постраждали чоловіки 41 та 44 років.

У п’ятницю в селі Камʼянка Ізюмського району внаслідок підриву на ВНП постраждав 49-річний чоловік.

У Куп’янську ворожа ракета влучила біля під’їзду в землю. Пошкоджений 5-поверховий житловий будинок, постраждали жінка 66 років, чоловік 52 років, загинула 55-річна жінка.

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Також у Харківському районі горів трактор та пошкоджено автобус, постраждали 7 цивільних чоловіків.