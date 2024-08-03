Сили оборони потопили підводний човен ЧФ РФ у Севастополі – Генштаб

Сили оборони вдруге за час великої війни уразили в порту Севастополя підводний човен Чорноморського флоту РФ "Ростов-на-Дону", він затонув.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму.

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Так, за підтвердженою інформацією, вчора підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-морських сил Збройних сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".

Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен Чорноморського флоту РФ "Ростов-на-Дону". В результаті влучання човен затонув на місці".

Довідково: Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (за класифікацією НАТО – клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу "Kilo", здатних застосовувати ракети "Калібр". "Ростов-на-Дону" був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року.

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Як зазначили в Генштабі, 13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень. В подальшому здійснювався його ремонт та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів.