З’явилися фото ураженого підводного човна "Ростов-на-Дону"

З’явилися фото пошкоджень російського підводного човна "Ростов-на-Дону" внаслідок атаки в ніч на 13 вересня. На думку одного з експертів, субмарина виведена зі складу флоту до кінця війни.

Джерело: Conflict Intelligence Team, Defense Express

Деталі: На знімках видно великі пробоїни в носовій частині підводного човна і по центру корпусу.

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Як наголошує Defense Express, раніше в публічному доступі були лише супутникові знімки акваторії окупованого Севастополя, зроблені після атаки 13 вересня. На основі знімків можна було робити припущення, що підводний човен "Ростов-на-Дону" отримав пошкодження у носовій частині, а характер цих пошкоджень означає багаторічний ремонт із затратами на рівні сотень мільйонів доларів.

Доповнено: В Сonflict Intelligence Team, які опублікували знімки, зазначають, що підводний човен зазнав двох ударів. Перший із них розташований зверху в носовій частині субмарини, про нього на підставі супутникових знімків раніше заявляли експерти. Друге попадання припало на правий борт човна в зону за рубкою. Його, на відміну від першого, неможливо зафіксувати за супутниковими знімками.

Дослівно СIT: "Норвезький незалежний військово-морський аналітик Тур Аре Іверсен, якому ми надали ці фото, вважає, що обидва влучення пробили міцний корпус субмарини. Унаслідок цього пошкоджень зазнали торпедний і житловий відсіки, а також, можливо, допоміжні приміщення за останнім і акумуляторні батареї. Зі знімків зовні незрозуміло, наскільки вигоріли інші відсіки - це залежить від того, чи були закриті люки між відсіками.

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На думку експерта, пошкодження такого ступеня напевно виводять субмарину з діючого складу флоту до кінця війни".

Більше деталей: Водночас для її теоретично можливого ремонту знадобиться транспортування підводного човна на Адміралтейські верфі Санкт-Петербурга. На думку співбесідника CIT, ремонт подібного масштабу нерентабельний, і простіше побудувати новий човен цього ж класу.

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