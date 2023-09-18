З’явилися фото ураженого підводного човна "Ростов-на-Дону"
З’явилися фото пошкоджень російського підводного човна "Ростов-на-Дону" внаслідок атаки в ніч на 13 вересня. На думку одного з експертів, субмарина виведена зі складу флоту до кінця війни.
Джерело: Conflict Intelligence Team, Defense Express
Деталі: На знімках видно великі пробоїни в носовій частині підводного човна і по центру корпусу.
Як наголошує Defense Express, раніше в публічному доступі були лише супутникові знімки акваторії окупованого Севастополя, зроблені після атаки 13 вересня. На основі знімків можна було робити припущення, що підводний човен "Ростов-на-Дону" отримав пошкодження у носовій частині, а характер цих пошкоджень означає багаторічний ремонт із затратами на рівні сотень мільйонів доларів.
Доповнено: В Сonflict Intelligence Team, які опублікували знімки, зазначають, що підводний човен зазнав двох ударів. Перший із них розташований зверху в носовій частині субмарини, про нього на підставі супутникових знімків раніше заявляли експерти. Друге попадання припало на правий борт човна в зону за рубкою. Його, на відміну від першого, неможливо зафіксувати за супутниковими знімками.
Дослівно СIT: "Норвезький незалежний військово-морський аналітик Тур Аре Іверсен, якому ми надали ці фото, вважає, що обидва влучення пробили міцний корпус субмарини. Унаслідок цього пошкоджень зазнали торпедний і житловий відсіки, а також, можливо, допоміжні приміщення за останнім і акумуляторні батареї. Зі знімків зовні незрозуміло, наскільки вигоріли інші відсіки - це залежить від того, чи були закриті люки між відсіками.
На думку експерта, пошкодження такого ступеня напевно виводять субмарину з діючого складу флоту до кінця війни".
Більше деталей: Водночас для її теоретично можливого ремонту знадобиться транспортування підводного човна на Адміралтейські верфі Санкт-Петербурга. На думку співбесідника CIT, ремонт подібного масштабу нерентабельний, і простіше побудувати новий човен цього ж класу.
Передісторія:
- У ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами.
- ДослідникиOSINT повідомили, що на судноремотному заводі в окупованому Севастополі пошкоджено два судна: великий десантний корабель класу Ropucha та підводний човен класу Kilo. Російський Telegram-канал Baza писав, що внаслідок атаки пошкодили великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону", який був спущений на воду лише у 2014 році та є носієм крилатих ракет "Калібр", що ними РФ обстрілює мирні міста України.
- За даними британської розвідки, підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ" отримали критичні ушкодження у результаті удару України. Аналітики вважають, що будь-які зусилля з повернення підводного човна до ладу, ймовірно, займуть багато років і коштуватимуть сотні мільйонів доларів.
- Вдень 13 вересня командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук недвозначно подякував українським пілотам за те, що окупантів "штормить" у Севастополі.
- У ССО повідомили, що ураження російського підводного човна "Ростов-на-Дону" та десантного корабля "Мінськ" в ніч на 13 вересня стало можливим завдяки Силам спецоперацій ЗСУ.