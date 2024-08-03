Скандальний ексвійськком вийшов із СІЗО під заставу, але його знову затримали

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили вже четверту підозру колишньому керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергію Луцюку та знову затримали його.

Джерело: ДБР, ОГП

Деталі: Напередодні Апеляційний суд змінив Луцюку запобіжний захід і його випустили із СІЗО під заставу у розмірі майже пів мільйона гривень.

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Нині правоохоронці повідомили йому нову підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України, зокрема, йдеться про умисне сприяння громадянам в ухиленні від мобілізації та військової служби в умовах воєнного стану.

Повідомляється, що екскерівника ТЦК вже знову затримали, слідчі проситимуть для нього запобіжний захід - тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Що передувало: В липні 2023 року Луцюку було повідомлено про підозру у справі щодо побиття солдата. Він підозрювався в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі.

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У жовтні 2023 року працівники ДБР повідомили йому ще одну підозру. Під час розслідування побиття солдата, ДБР встановило, що керівник Рівненського військкомату володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 млн гривень. Дослідження ймовірних інших епізодів його протиправної діяльності продовжилося.

У липні 2023 року Луцюка відсторонили від службових обов’язків, він перебував під вартою без можливості внесення застави. 2 серпня після оскарження рішення стороною захисту, підозрюваному змінили запобіжний захід і він вийшов під заставу в 454,2 тисячі гривень.

Наразі військкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону.