Генпрокурор про розчленування полоненого: Росія повторює злочини нацистів

Після появи в мережі фото з розчленованим тілом українського полоненого Служба безпеки України за процесуального керівництва Офісу генпрокурора почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Зазначається, що в межах розпочатого розслідування правоохоронці перевіряють інформацію, поширену в соцмережах, про вбивство українського військового та його розчленування представниками ЗС РФ.

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Наразі тривають невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин скоєння жорстокого злочину.

Досудове розслідування здійснюється ГСУ СБУ.

Пряма мова генпрокурора Андрія Костіна: "Росія послідовно повторює злочини нацистів, зухвало демонструючи повну зневагу до усіх норм цивілізованого світу. Цей кричущий випадок – чергове нагадування, що терористичний режим РФ – це зло. Зло має бути покаране".

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Що передувало: Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, а також українських правоохоронних органів через появу в мережі фото, ймовірно, із тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки.