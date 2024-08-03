Генпрокурор про розчленування полоненого: Росія повторює злочини нацистів
Після появи в мережі фото з розчленованим тілом українського полоненого Служба безпеки України за процесуального керівництва Офісу генпрокурора почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Джерело: Офіс генпрокурора
Деталі: Зазначається, що в межах розпочатого розслідування правоохоронці перевіряють інформацію, поширену в соцмережах, про вбивство українського військового та його розчленування представниками ЗС РФ.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин скоєння жорстокого злочину.
Досудове розслідування здійснюється ГСУ СБУ.
Пряма мова генпрокурора Андрія Костіна: "Росія послідовно повторює злочини нацистів, зухвало демонструючи повну зневагу до усіх норм цивілізованого світу. Цей кричущий випадок – чергове нагадування, що терористичний режим РФ – це зло. Зло має бути покаране".
Що передувало: Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, а також українських правоохоронних органів через появу в мережі фото, ймовірно, із тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки.