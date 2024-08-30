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Туск: Україна не буде членом ЄС, якщо не врегулює історичні проблемні питання з Польщею

Іванна Костіна, Анастасія ПроцП'ятниця, 30 серпня 2024, 18:03
Туск: Україна не буде членом ЄС, якщо не врегулює історичні проблемні питання з Польщею
Туск. Ілюстративне фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи слова глави МЗС України Дмитра Кулеби щодо операції "Вісла" заявив, що Україна не стане членом ЄС без згоди його країни, оскільки не відповідає стандартам, в тому числі культурно-політичним.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агенцію PAP

Деталі: Відповідаючи на запитання про слова віцепрем'єр-міністра, глави Міністерства оборони Владислава Косіняка-Камиша, який у липні заявив, що Україна не може бути прийнята до Європейського Союзу, поки Варшава і Київ не розв'язати питання Волинської трагедії, Туск сказав, що він мав рацію, але водночас "не відкрив Америку".

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"Україна не буде членом Європейського Союзу без згоди Польщі. Україна повинна відповідати стандартам, а вони різноманітні – це не лише питання кордону, торгівлі, правових та економічних стандартів. Це також питання, я б сказав, культурно-політичних стандартів", – зазначив він.

За його словами, Союз не був би створений без примирення між німцями та французами чи німцями та поляками. "Українці повинні розуміти, що вступ до Союзу означає входження у сферу стандартів, які стосуються політичної та історичної культури", – підкреслив він.

Водночас глава польського уряду анонсував, що буде "все чіткіше і чіткіше" пояснювати, особливо під час польського головування в Раді ЄС (у першій половині 2025 року), що в інтересах Києва є врегулювання польсько-українських відносин.

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"Отже, ця історія повинна бути похована, якщо ми хочемо будувати хороше майбутнє", – підсумував Туск.

Туск зазначив, що він дуже хотів би, щоб "те, що є спірним, коли йдеться про польсько-українські відносини", не було алібі для тих, хто має "проросійські тенденції", – хоча вони є "маргінальними" в Польщі.

Потім він визнав, що має "однозначно негативну оцінку того, що сказав український міністр" Дмитро Кулеба. Україна, додав він, у будь-якому випадку повинна буде "виправдати польські очікування з точки зору не стільки поховання історії, скільки облаштування наших відносин на основі правди про цю історію".

"Адже я знаю, що ця правда не є чорно-білою, що з польського боку є лише ангели, а з українського – злочини, але тим більше важлива правда, ексгумація і достовірна оцінка того, що відбувалося під час і після Другої світової війни – це ті елементи, які необхідні для налагодження добрих польсько-українських відносин", – сказав він.

Міністерство закордонних справ України раніше пояснило слова глави відомства Дмитра Кулеби, сказані під час зустрічі з молоддю в Польщі, які викликали обурення польських опозиційних політиків.

В МЗС пояснили, що "відповідаючи на запитання учасниці молодіжного форуму в Ольштині, міністр закордонних справ України говорив про тисячі українців, які внаслідок злочину комуністичного режиму – операції "Вісла" – були примусово переселені з тих районів Польщі, де вони проживали згуртованою громадою".

"Саме в цьому дусі слід розуміти його слова про "українські території" (в англійському оригіналі "Ukrainian territories") – тобто території Польщі, де українці історично проживали компактною громадою", пояснили в українському МЗС.

ПольщаУкраїнаКулеба Дмитро
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