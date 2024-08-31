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Данія була готова передати Україні F-16 ще на початку війни – прем’єрка

Сергій Сидоренко, Роман ПетренкоСубота, 31 серпня 2024, 11:36
Данія була готова передати Україні F-16 ще на початку війни – прем’єрка
f-16, фото: getty images

Очільниця уряду Данії Метте Фредріксен підтвердила, що Данія не обмежує використання винищувачів F-16, які Данія передала Україні.

Джерело: Фредріксен під час конференції GLOBSEC у Празі, "Європейська правда"

Деталі: Метте Фредріксен вважає, що Україна отримала західні винищувачі пізніше, ніж це мало б статися.

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"Мені шкода, що постачання F-16 забрало стільки часу. Особисто я готова була передати їх Україні від самого початку війни. Але була тривала дискусія про те, чи це правильне рішення чи ні", – заявила вона.

Фредріксен не стала уточнювати, хто саме гальмував постачання літаків, але висловила переконання, що досі залишається завдання, щоби Україна має отримати від Заходу всю необхідну їй зброю.

"Неможливо перемогти без зброї. І єдиний шлях до перемоги – це дати українцям те, що їм потрібне", – підкреслила вона.

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Фредріксен також підтвердила, що з боку Данії немає жодних обмежень щодо використання наданої зброї, включно з літаками.

"Ми не ставимо обмеження на використання F-16, лише те, що це має бути дотримане міжнародне право. У іншому – немає обмеження на використання", – пояснила вона.

Раніше президент Чехії також підтримав використання F-16 проти цілей на території РФ.  Нідерланди. Які також надали літаки, теж не проти використання F-16 для ударів по РФ.

Читайте також: Пентагон прокоментував втрату винищувача F-16 Україною.

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