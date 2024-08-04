ЦАХАЛ заявив, що атакував низку об'єктів "Хезболли"

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що атакувала низку об'єктів "Хезболли" та ліквідувала представника терористичної організації.

Джерело: ЦАХАЛ

Деталі: Ввечері 3 серпня ЦАХАЛ повідомив, що завдав удару по об'єктах терористів "Хезболли" в районі Кафаркіли на півдні Лівану, в тому числі по об'єктах інфраструктури і військових структурах.

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Дослівно: "Раніше сьогодні літак ЦАХАЛу ліквідував терориста "Хезболли" в районі Дейр-Сіріану.

Крім того, артилерія ЦАХАЛу завдала удару по об'єктах терористичної інфраструктури в районі Одайсеха".

Нагадаємо: Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що ввечері 29 липня завдала авіаційного удару по столиці Лівану Бейруту.

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Ціллю удару назвали командувача "Хезболли" Фуада Шукра, якого вважають відповідальним за смертоносний ракетний удар по містечку Мадждаль-Шамс на Голанських висотах та інші атаки на Ізраїль.

Пізніше ЦАХАЛ повідомив, що Шукр був убитий у результаті ізраїльського удару на півдні Бейрута.