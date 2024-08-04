Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

ЦАХАЛ заявив, що атакував низку об'єктів "Хезболли"

Ольга Глущенко Неділя, 4 серпня 2024, 00:50
ЦАХАЛ заявив, що атакував низку об'єктів Хезболли
ілюстративне фото ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що атакувала низку об'єктів "Хезболли" та ліквідувала представника терористичної організації.

Джерело: ЦАХАЛ

Деталі: Ввечері 3 серпня ЦАХАЛ повідомив, що завдав удару по об'єктах терористів "Хезболли" в районі Кафаркіли на півдні Лівану, в тому числі по об'єктах інфраструктури і військових структурах.

Реклама:

Дослівно: "Раніше сьогодні літак ЦАХАЛу ліквідував терориста "Хезболли" в районі Дейр-Сіріану.

Крім того, артилерія ЦАХАЛу завдала удару по об'єктах терористичної інфраструктури в районі Одайсеха".

Нагадаємо: Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що ввечері 29 липня завдала авіаційного удару по столиці Лівану Бейруту.

ВІДЕО ДНЯ

Ціллю удару назвали командувача "Хезболли" Фуада Шукра, якого вважають відповідальним за смертоносний ракетний удар по містечку Мадждаль-Шамс на Голанських висотах та інші атаки на Ізраїль.

Пізніше ЦАХАЛ повідомив, що Шукр був убитий у результаті ізраїльського удару на півдні Бейрута.

Теми: ЛіванІзраїльтероризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео, оновленоУ Бразилії розбився пасажирський літак: 62 людини вважають загиблими

США передають Україні новий пакет допомоги на $125 млн

Коляденко вийшла в фінал турніру з боротьби і гарантувала Україні ще одну медаль Олімпіади-2024

Канада покарала сина Лукашенка

БЕБ вилучило майже 5 мільйонів євро у постачальника продуктів для Міноборони

Комітет ВР з питань здоров’я нації підтримав законопроєкт про цивільні партнерства

Усі новини...
Ліван
У ГУР розповіли подробиці про евакуацію з Лівану
Україна проводить евакуацію громадян із небезпечних районів Лівану – Зеленський
Ескалація на Близькому Сході: МЗС радить утриматися від поїздок в Ізраїль і покинути Ліван
Останні новини
01:19
Кіпр екстрадував до США росіянина, звинуваченого в експорті військової мікроелектроніки 
00:09
доповненоРосійська влада ввела режим контртерористичної операції у Брянській та Бєлгородській областях
23:50
Новини економіки 9 серпня: зекономлені 3 млрд на дронах, по "Охматдиту" не бачать криміналу
23:45
Макс Кідрук: Моє завдання як автора – зобразити якомога похмуріше і водночас якомога реалістичніше майбутнє
23:37
Ракету Х-101, яка вдарила по "Охматдиту", росіяни виготовили незадовго до атаки – розслідувачі
23:17
Чому американці допомагають Україні, і як на це впливають мова, скандали і корупція: інтерв'ю
23:15
оновленоРосіяни обстріляли Херсонщину, постраждали двоє людей
23:08
Генштаб: Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку
22:59
Росія розповіла Вучичу про підготовку "масових заворушень і перевороту" в Сербії
22:29
відео, оновленоУ Бразилії розбився пасажирський літак: 62 людини вважають загиблими
Усі новини...
Реклама:
Реклама: