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Армія оборони Ізраїлю завдала авіаудару по столиці Лівану, ціллю називає командувача "Хезболли"

Тетяна ОлійникВівторок, 30 липня 2024, 21:22
Армія оборони Ізраїлю завдала авіаудару по столиці Лівану, ціллю називає командувача Хезболли
Наслідки удару по Бейруту, 29 липня 2024 року. Фото - Reuters

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що ввечері 29 липня завдала авіаційного удару по столиці Лівану Бейруту.

Джерело: пресслужба "ЦАХАЛ", CNN, Times of Israel

Деталі: Ціллю удару назвали командувача "Хезболли" Фуада Шукра, якого вважають відповідальним за смертоносний ракетний удар по містечку Мадждаль-Шамс на Голанських висотах та інші атаки на Ізраїль.

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Пізніше ЦАХАЛ повідомив, що Шукр був убитий у результаті ізраїльського удару на півдні Бейрута.

У Лівані заявили, що внаслідок атаки Ізраїлю загинули три людини, в тому числі двоє дітей, і десятки людей отримали поранення.

Нагадаємо, 27 липня внаслідок удару з території Лівану по селищу на Голанських висотах загинули щонайменше 12 людей, переважно діти. 

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Ізраїль та США стверджують, що удар здійснило підтримуване Іраном терористичне угруповання "Хезболла", що базується на півдні Лівану. Угруповання заперечує причетність до удару.

Низка країн засудили удар, у тому числі Франція та Німеччина, а також топдипломат ЄС Жозеп Боррель.

Цей інцидент додатково посилив напругу у регіоні та підживив побоювання про наближення війни між Ізраїлем та "Хезболлою".

Теми: ІзраїльЛіван
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