"Хезболла" заявляє про масовану ракетну атаку на Ізраїль

"Хезболла" заявляє, що випустила "десятки" ракет "Катюша" по Ізраїлю у відповідь на атаку ЦАХАЛ.

Джерело: The Times of Israel з посиланням на заяву "Хезболли"

Деталі: Підтримуване Іраном терористичне угрупування заявляє, що його остання атака на мошав Бейт Гіллель була відповіддю на ізраїльські атаки на Кафаркіли і Дейр-Сіріану в Лівані, в результаті яких, за його словами, були поранені мирні жителі.

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У публікації зазначають, що багато снарядів були перехоплені системою "Залізний купол".

Ізраїльська місцева влада повідомляє про зафіксовані кілька падінь поблизу Бейт Гіллеля, в результаті яких у цьому районі спалахнули пожежі.