США очікують іранського удару по Ізраїлю у понеділок – ЗМІ

У США заявили, що ймовірний удар Ірану по Ізраїлю у відповідь на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії може статися у понеділок, 5 серпня.

Джерело: Axios з посиланням на трьох американських та ізраїльських посадовців, "Європейська правда"

Деталі: Американські офіційні особи очікують, що потенційна атака Ірану проходитиме за тією ж схемою, що і удар 13 квітня, але потенційно буде масштабнішою.

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Як зазначено, до атаки може долучитись ліванське угруповання "Хезболла".

У матеріалі йдеться, що адміністрація Байдена стурбована тим, що зараз може бути складніше мобілізувати ту ж міжнародну і регіональну коаліцію країн, яка захищала Ізраїль від попередньої іранської атаки, оскільки вбивство Ганії відбувається в контексті війни між Ізраїлем і ХАМАС, яка викликала антиізраїльські настрої в усьому регіоні.

3 серпня на Близький Схід прибув відповідальний за американські сили у регіоні генерал Майкл Курілла.

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Axios пише, що його поїздка була запланована, але зараз Курілла намагатиметься мобілізувати коаліцію союзників для відбиття потенційної іранської атаки.

Американські та ізраїльські офіційні особи заявили, що не знають, чи будуть Іран і "Хезболла" здійснювати скоординовану атаку, чи діятимуть окремо.

Вони додали, що, на їхню думку, і Іран, і "Хезболла" все ще працюють над завершенням своїх військових планів і затвердженням їх на політичному рівні.

Нагадаємо: США вирішили відправити авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі на Близький Схід, де очікують на відплату Ірану за вбивство високопоставленого лідера ХАМАС в Тегерані на початку цього тижня.

Раніше високопосадовець ЄС, який говорив на умовах анонімності, попередив про ризики ескалації після убивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Інші ЗМІ пишуть, що Іран планує атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії 12 та 13 серпня, у день жалоби і посту в євреїв.