ЗМІ повідомили, коли Іран планує атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство Ганії

За даними ЗМІ, Іран планує атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії 12 та 13 серпня, у день жалоби і посту в євреїв.

Джерело: The Jerusalem Post з посиланням на Sky News Arabia

Деталі: Зазначається, що джерела Sky News Arabia у західній розвідці повідомили, що вони мають докази того, що Іран планує здійснити атаку на Ізраїль у день Тиша бе-Ав, який припадає на 12-13 серпня.

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У публікації додають, що іранська атака буде координуватися з "Хезболлою", підтримуваною Іраном терористичною групою, що базується в Лівані.

Довідково: день Тиша бе-Ав – національний день жалоби і посту у євреїв в пам'ять про руйнування Першого і Другого храмів в Єрусалимі.

Що передувало: Повідомлялося, що Іран планує відповісти на вбивство Ісмаїла Ганії.

ВІДЕО ДНЯ

У Корпусі вартових ісламської революції заявили, що помста за вбивство Ізраїлем Ганії буде "суворою, у відповідний час, у відповідному місці і у відповідний спосіб".