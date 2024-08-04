Зеленський показав літаки F-16 в Україні

Президент Володимир Зеленський підтвердив прибуття літаків F-16 в Україну.

Джерело: заява президента

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Пряма мова: "Від початку цієї війни ми говорили з партнерами про те, що необхідно закрити наше небо від російських ракет, літаків. Ми провели сотні зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, нашої ППО, наших Сил оборони. Ми часто чули у відповідь "Це неможливо", але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. Тепер це дійсно реальність у нашому небі.

F-16 в Україні. Ми забезпечили це.

Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави.

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Я дякую нашій команді за цей важливий результат. Я дякую партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків – Данія, Нідерланди, Сполучені Штати, – і всі наші партнери – ми цінуємо вашу підтримку!".

Що передувало: 31 липня джерела агентства Bloomberg повідомили, що в Україну прибула перша партія винищувачів F-16.

4 серпня видання The Economist написало, що Україна отримала перші десять з можливих 79 літаків F-16 в останній день липня, через рік після того, як США дали зелене світло своїм більш охочим європейським союзникам на їх відправку. До кінця 2024 року Україна має отримати 20 таких винищувачів.