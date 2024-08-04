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У Ростовській області велика пожежа біля нафтосховища

Катерина ТищенкоНеділя, 4 серпня 2024, 18:40
У Ростовській області велика пожежа біля нафтосховища
пожежа в Азові, скріншот відео 161.RU

В Азові Ростовської області РФ поруч із нафтосховищем у неділю сталася велика пожежа.

Джерело: "Медуза" з посиланням на 161.ru і російське МНС, ТАСС

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Деталі: Стовп чорного диму настільки високий, що його бачать жителі Батайська і західної частини Ростова-на-Дону, пише видання 161.ru.

У МНС РФ заявили, що в Азові загорілися сміття і покришки на "відкритій території", а вогонь перекинувся на територію складу. Загальна площа загоряння, за даними відомства, становила 5000 квадратних метрів.

При цьому 161.ru також зазначає, що, судячи з кадрів очевидців, дим піднімається з території нафтобази.

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Причина загоряння поки невідома.

Як повідомляє ТАСС із посиланням на губернатора регіону, в Азові є загроза поширення пожежі на сусідні об'єкти, зокрема на склад паливно-мастильних матеріалів.

Водночас у соцмережах повідомляють, що пожежа почалася внаслідок атаки дронів.

Що передувало: У неділю окупаційна влада Луганська заявила про удари по місту, голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив про пожежу на майданчиках машинобудівного заводу, де окупанти ремонтують та зберігають військову техніку.

Також повідомлялося про потужні вибухи в Донецьку та Макіївці.

Теми: Росіяпожежанафта
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