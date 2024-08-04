Українські F-16 оснащені системою раннього попередження про ракетний напад – ЗМІ

Пілон системи Terma PIDS+ на українському винищувачі F-16 Стопкадр з відео президента, Мілітарний

Українські багатоцільові винищувачі F-16 отримали пілони Terma PIDS+ з системою раннього попередження про ракетний напад.

Джерело: Мілітарний

Деталі: Видання ідентифікувало пілони з відео, оприлюднених на офіційному каналі президента Володимира Зеленського у Telegram та інших соцмережах.

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Системою датської розробки та виробництва компанії Terma оснащувалися винищувачі усіх країн-учасників Європейських повітряних сил (EPAF).

У 2018 році Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія замовили пілони Terma PIDS+ з системою попередження про ракетний напад Hensoldt AAR-60(V)2 (MWS) для своїх F-16.

Видання зазначає, що всі перелічені країни мали передати Україні ці винищувачі, тому невідомо, які саме з них були показані в неділю.

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Щодо важливості MWS, то вона забезпечує життєво важливе вдосконалення комплексу самозахисту F-16, оскільки дає змогу літаку завчасно виявляти атакуючі ракети та протидіяти їм.

MWS складається з шести датчиків і одного комп’ютера. Три датчики встановлено на кожному з двох пілонах, їх розташування забезпечує майже повне сферичне покриття довкола літака.

Комп’ютер встановлений в правому пілоні. AAR-60(V)2 передає інформацію про загрозу в систему керування протидії Terma ALQ-213, розміщеній у кабіні пілота.

ALQ-213 вибирає найефективнішу послідовність відстрілу теплових пасток з модулю Flare-Up, який розміщений у пілоні PIDS+.

Відстріл пасток відбувається під таким кутом, щоб вони стріляли по діагоналі вниз та не уразити ракету, встановлену на кінцівці крила винищувача.

Наразі Terma постачає комплекти Flare-Up для F-16 авіації Національної гвардії США, у той же час Повітряні сили США у 2020 році замовили собі ізраїльські комплекси.

Що передувало: У неділю президент Володимир Зеленський підтвердив прибуття винищувачів F-16 в Україну і показав відео з ними.