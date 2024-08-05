Росіяни атакували Нікопольщину: 2 поранених, багато руйнувань
Російські військові увечері 4 серпня та вночі 5 серпня атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, у результаті чого дві людини дістали поранення, пошкоджені житлові будинки, приватне підприємство, ЛЕП, гаражі і авто.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Серій Лисак у Telegram
Пряма мова Лисака: "Найбільше дісталося Покровській громаді. Там постраждали дві людини. 26-річний чоловік і 70-річна жінка. Оговтуватися вони будуть вдома. Пошкоджені кафетерій, торгівельний павільйон, автомат з продажу води.
Понівечені 8 приватних будинків, 6 господарських споруд, гаражі й авто. А ще – сонячні панелі, лінії електропередач і газогін".
Деталі: У Нікополі росіяни пошкодили приватне підприємство.
Лисак уточнив, що загарбники атакували район дроном-камікадзе та артилерією.
Також від ворожих ударів потерпали Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади, але минулося без постраждалих.