В Україну прибув міністр юстиції Японії 

Міністр юстиції Японії Коїдзумі Рюдзі 5 серпня прибув в Україну, щоб обговорити з українськими колегами можливості співпраці у сферах судової реформи та протидії корупції.

Джерело: посольство Японії в Україні у соцмережі Х

Деталі: Зазначається, що Рюдзі планує провести низку зустрічей з українськими колегами, щоб обговорити можливості подальшої співпраці у сферах судової реформи та протидії корупції.

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фото: посольство Японії в Україні

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