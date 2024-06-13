Україна уклала безпекову угоду з Японією

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда підписали двосторонню безпекову угоду. Це сталося 13 червня на полях саміту G7 в Італії.

Джерело: Зеленський оголосив про це в соцмережі X (Twitter), пише "Європейська правда"

Деталі: За словами президента, згідно з безпековою угодою, у 2024 році Японія надасть Україні 4,5 мільярда доларів допомоги й "продовжить підтримувати нас протягом усього 10-річного терміну дії угоди".

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"Йдеться про безпекову та оборонну допомогу, гуманітарну допомогу, технічне та фінансове співробітництво, а також спільні зусилля над "формулою миру", – уточнив він.

Також, за словами Зеленського, угода передбачає санкції проти країни-агресора та зусилля, спрямовані на притягнення її до відповідальності, та співпрацю Японії з Україною у питаннях відбудови та відновлення.

"Для Японії такий тип угоди і такий рівень підтримки є проривом. Ми бачимо це і дякуємо Японії за непохитну солідарність з нашою країною і народом, а також за відданість захисту життя і міжнародного права", – підсумував голова держави.

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Зеленський анонсував підписання безпекової угоди з Японією напередодні, перед прибуттям на саміт "Групи семи" в Італії.

Як повідомлялось, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван напередодні підтвердив, що Київ і Вашингтон у четвер, 13 червня, підпишуть двосторонню безпекову угоду.

Втім, у США визнають, що потенційно будь-який наступний президент Сполучених Штатів може вийти з безпекової угоди з Україною, оскільки вона не передбачає ратифікації Конгресом.