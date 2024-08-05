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Мітинг під ТЦК у Ковелі: поліція розслідує порушення громадського порядку і небезпечні заклики

Ірина БалачукПонеділок, 5 серпня 2024, 11:57
Мітинг під ТЦК у Ковелі: поліція розслідує порушення громадського порядку і небезпечні заклики
Фото kovel.media

Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за фактом мітингу перед будівлею ТЦК у місті Ковель Волинської області, який відбувся 3 серпня після затримання кількох молодих хлопців.

Джерело: ГУ Нацполіції у Волинській області

Дослівно правоохоронці: "За фактом інциденту в Ковелі 3 серпня відкрито два кримінальні провадження".

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Деталі: Зокрема, справи порушили за ч. 1 ст. 295 (заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку) та ч. 1 ст. 293 (групове порушення громадського порядку) Кримінального Кодексу України.

"Наразі правоохоронці продовжують встановлювати учасників інциденту, опитувати очевидців та з’ясовувати інші деталі події. Слідчі дії тривають", – йдеться в повідомленні.

У поліції нагадали, що 3 серпня отримали повідомлення про те, що біля приміщення місцевого ТЦК та СП зібрались кілька десятків людей, які висловлюють невдоволення роботою підрозділу ЗСУ.

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На місце спрямували наряди для охорони публічного порядку. Також там працювала слідчо-оперативна група поліції.

Передісторія:

  • Раніше Волинський обласний ТЦК та СП повідомив, що у Ковелі Волинської області відбувся мітинг перед будівлею ТЦК після затримання кількох молодих хлопців, у якому військові помітили роботу російських спецслужб та ботоферми.

 

Теми: Волинська областьТЦКмітингимобілізація
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