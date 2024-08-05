Мітинг під ТЦК у Ковелі: поліція розслідує порушення громадського порядку і небезпечні заклики
Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за фактом мітингу перед будівлею ТЦК у місті Ковель Волинської області, який відбувся 3 серпня після затримання кількох молодих хлопців.
Джерело: ГУ Нацполіції у Волинській області
Дослівно правоохоронці: "За фактом інциденту в Ковелі 3 серпня відкрито два кримінальні провадження".
Деталі: Зокрема, справи порушили за ч. 1 ст. 295 (заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку) та ч. 1 ст. 293 (групове порушення громадського порядку) Кримінального Кодексу України.
"Наразі правоохоронці продовжують встановлювати учасників інциденту, опитувати очевидців та з’ясовувати інші деталі події. Слідчі дії тривають", – йдеться в повідомленні.
У поліції нагадали, що 3 серпня отримали повідомлення про те, що біля приміщення місцевого ТЦК та СП зібрались кілька десятків людей, які висловлюють невдоволення роботою підрозділу ЗСУ.
На місце спрямували наряди для охорони публічного порядку. Також там працювала слідчо-оперативна група поліції.
Передісторія:
- Раніше Волинський обласний ТЦК та СП повідомив, що у Ковелі Волинської області відбувся мітинг перед будівлею ТЦК після затримання кількох молодих хлопців, у якому військові помітили роботу російських спецслужб та ботоферми.