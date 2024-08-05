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Росія може шпигувати за місцями навчання українських військових - Міноборони Британії

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Понеділок, 5 серпня 2024, 17:02

Міністерство оборони Великої Британії попередило, що російські шпигуни можуть використовувати безпілотники для стеження за британськими військовими базами, де проходять підготовку українські солдати.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Times

Деталі: В інструкції, поширеній серед британських військових, вказано, що російські спецслужби виявили "значний" інтерес до операції Interflex, у межах якої Лондон спільно із союзниками забезпечує підготовку солдатів з України.

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Серед іншого, Росія може використовувати дрони для стеження за військовими базами в Британії, а також шукає військових інструкторів в інтернеті або в реальному житті та намагається отримати від них інформацію.

"Існують реальні загрози шпигунства і підривної діяльності, пов'язані з підготовкою ЗСУ у Великій Британії. Вони охоплюють використання дистанційно пілотованих авіаційних систем і фізичної розвідки, віртуальні і фізичні підходи до тих, хто забезпечує тренування, та інтерес з боку журналістів-розслідувачів", – ідеться в інструкціях.

У Міноборони Британії сказали The Times, що наразі є "мало доказів" використання безпілотників для шпигунства за навчаннями Interflex.

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"Цей уряд дуже серйозно ставиться до безпеки наших військових закладів. Існує ціла низка надійних заходів для захисту наших людей і об'єктів", – заявив речник відомства.

Застереження британської армії перегукуються з методами російського шпигунства в інших країнах Європи.

Відомо, що в Німеччині за українськими солдатами під час тренувань стежили невідомі безпілотники. Це стало настільки поширеним явищем, що інструктори були змушені враховувати це під час навчань.

Крім того, цього року двох німецько-російських громадян заарештували за підозрою у підготовці диверсії на американській базі в Баварії.

РосіяВелика БританіяЗбройні силивійна
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